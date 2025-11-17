È finita a botte una lite avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica all’inizio di via Garbini, appena dopo piazzale Gramsci.

Un uomo è rimasto a terra dopo essere stato aggredito.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha riportato la calma e ha avviato gli accertamenti del caso per chiarire l’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito da uno scambio verbale tra due persone che poi è degenerato e i due sarebbero venuti alle mani.

Alcuni testimoni, allarmati dall’aggressività della scena e dalle condizioni dell’uomo rimasto a terra, hanno dato l’allarme chiamando il 112.

La pattuglia della polizia è arrivata in pochi minuti. Dopo aver verificato le condizioni dell’uomo a terra e attivato i soccorsi, gli agenti hanno raccolto le testimonianze e gli elementi utili a ricostruire l’accaduto.

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno scatenato la lite.