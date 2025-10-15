L’acqua delle zone servite dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello è tornata potabile. I parametri batteri coliformi, enterococchi ed e.coli – come comunicato dalla Asl di Viterbo ieri, all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio – sono tornati conformi ai valori previsti dalla vigente normativa. Ieri pomeriggio la sindaca Frontini ha pertanto emanato l’ordinanza sindacale con cui revoca il precedente provvedimento, ovvero quello di divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare. Con effetto immediato, le zone alimentate dalla suddetta rete idrica distributrice sorgente Montecalvello (frazione Montecalvello), possono tornare a utilizzare regolarmente l’acqua anche per uso alimentare.