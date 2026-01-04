Arriva la Befana. E a piazza delle Erbe ci sarà anche quella della Lega di Viterbo pronta a regalare ai bambini dolci, giochi e caramelle. L’appuntamento è per domani, 5 gennaio, dalle 15,30 alle 18,30.

Un’iniziativa con cui il gruppo comunale ha voluto fortemente essere presente in un momento di grande partecipazione cittadina, come quello della due giorni dedicata alla festa, particolarmente sentita, della Befana, calandosi, anche logisticamente, nel cuore degli eventi di questi giorni. "Per il terzo anno consecutivo, dunque, anche la Lega ci sarà, in piazza, insieme ai cittadini, perché riteniamo – si legge in una nota del coordinamento comunale - che certe feste siano un momento collettivo di trasmissione di valori importanti tra generazioni, da alimentare con convinzione ed entusiasmo. La festa della Befana non è solo un’occasione di divertimento, alla quale non vogliamo di certo mancare, ma un evento di massa che assicura la continuazione della nostra tradizione culturale. Quella che permette agli adulti di domani, di addormentarsi oggi con la calza attaccata al camino, sognando la befana che scende dai tetti, come hanno fatto prima di loro nonni e genitori. La nostra storia, reale e mitica, la comunanza di un universo immaginario che ci lega agli stessi “sogni”, è il filo più bello e profondo che unisce le generazioni, e con esse il passato, il presente e il futuro. La Lega – conclude la nota - ci sarà, con tanti doni per i bambini, affinché la storia della Befana non tramonti mai. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata”.