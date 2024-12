Ha provato a entrare in un appartamento nel quartiere di Villanova insieme a una complice ma è stato fermata e denunciata dalla polizia.

E’ accaduto venerdì mattina quando gli agenti della squadra volante hanno sorpreso sul fatto una 29enne di etnia rom, residente in un campo nomadi di Roma. Gli agenti erano intervenuti sulla base di una segnalazione partita da un poliziotto libero dal servizio che aveva notato le due donne aggirarsi nella zona con fare sospetto.

La nomade fermata, riconosciuta quale autrice di un altro tentativo di furto avvenuto qualche giorno fa in un’altra zona del capoluogo, è stata denunciata in stato di libertà e, con provvedimento del Questore, allontanata dal comune di Viterbo con divieto di ritorno per un periodo di 4 anni.