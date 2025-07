SANTA MARINELLA - Non ce l’ha fatta Sandro Conteddu. Il noto amministratore di condomini è morto stamane intorno alle 8,30. Il professionista molto conosciuto a Santa Marinella ieri mattina intorno alle 7,30 si è ferito con un colpo di pistola mentre si trovava nella sua abitazione.

In casa c'era la moglie che ha avvertito i Carabinieri e i sanitari della Misericordia che sono immediatamente intervenuti sul posto.

L'uomo era stato trovato dai medici ancora in vita è trasportato in codice rosso in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. La grave ferita riportata non gli ha lasciato scampo. Tutta la città di Santa Marinella nel dolore.

