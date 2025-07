MONTALTO DI CASTRO – “Aveva costruito un tunnel, perché voleva passare da una parte all’altra. Ma quando si è trovato al centro, è crollato tutto e la buca si è coperta completamente. Non si vedeva più niente, al punto che ci si poteva camminare sopra, senza che nessuno si accorgesse di nulla”.

Così un bagnante racconta la morte straziante del giovane Riccardo Boni, 17enne romano, rimasto sepolto sotto la sabbia per circa quaranta minuti, prima che venisse trovato ormai privo di vita.

Una morte assurda che lascia sgomenti, durante un gioco con i fratellini più piccoli sulla spiaggia libera di Montalto di Castro nei pressi del camping Villaggio California, in località Le Casalette.

Un pomeriggio tranquillo, con il papà che si rilassava sotto l’ombrellone, si è trasformato in un incubo. I fratellini di 3 e 8 anni nell’immediatezza non avrebbero realizzato la tragedia che si stava consumando, forse si erano allontanati per giocare, e quando sono iniziate le ricerche del ragazzo che all’improvviso era scomparso, nessuno poteva immaginare che era rimasto intrappolato sotto la buca che lui stesso aveva scavato.

Una sabbia pesante come un macigno che non avrebbe lasciato a Riccardo: alcuna possibilità di respirare e di liberarsi.

Dopo una forsennata ricerca sull’arenile e in mare, bagnini e bagnanti hanno iniziato a scavare sulla sabbia fino a che non è stato ritrovato il corpo esanime di Riccardo. Inutile anche l’arrivo dell’eliambulanza, per il giovane non c’era più niente da fare.

Sul posto oltre all’ambulanza della Misericordia, i Carabinieri e la Polizia locale, profondamente scossi dall’accaduto.

Il corpo del giovane Riccardo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura di Civitavecchia indaga per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

