SANTA MARINELLA – Come un filmine a ciel sereno, arriva una vera e propria mazzata al Comune di Santa Marinella, che si vedrà costretto a pagare ad una azienda farmaceutica, un debito di 500mila euro contratto nel lontano 2017 facente parte di quel clamoroso debito che ha portato il sindaco a dichiarare lo stato di dissesto.

«La destra all’epoca ha fallito – dice il sindaco – e ora i cittadini ne pagano il conto salato. Il dissesto finanziario era una malattia passata. Ma non illudiamoci, le conseguenze di quella guarigione stanno ancora mordendo le tasche dei cittadini, costretti a saldare i debiti lasciati in sospeso dalla giunta di destra nel lontano 2017. Il Comune sarà pure uscito dal pantano del dissesto, ma ora deve scrollarsi di dosso un bel po' di debiti pregressi. Debiti che, nonostante qualche accantonamento e previsione, continuano a generare costi significativi. Questa transazione è la dimostrazione palese che l'attuale amministrazione, pur avendo garantito l'esistenza del Comune con l'uscita dal dissesto, eliminando 17 milioni di entrate false e sistemando le uscite vere con transazioni al 60% per circa otto milioni di debiti spalmati su vent'anni, deve ancora fronteggiare le pesantissime conseguenze della lunga e fallimentare gestione della destra santamarinellese. Gli oneri finanziari di quel periodo, continuano a pesare come un macigno. La destra ha fallito e ha lasciato un'eredità di debiti che ora siamo costretti a pagare noi. Stavolta sono mezzo milione di euro, in gran parte cash, per le forniture della seconda metà del 2017 della farmacia comunale, che a quell’epoca lavorava pure in perdita, lo ricordo in special modo al consigliere Fiorelli, che ho lasciato fare i conti per i 20mila euro più iva, stanziati per la statua del bacio che è un grande successo”. “Caro Fiorelli – scrive Tidei rivolgendosi al capogruppo di minoranza - non puoi nascondere la polvere sotto il tappeto. Il conto del fallimento politico amministrativo della destra cittadina è arrivato e, a pagarlo, sono purtroppo sempre gli stessi, i cittadini”.

Entriamo nel vivo, perché il diavolo, come sempre, si annida nei dettagli, o meglio, nelle cifre. La ditta farmaceutica, come tutti i creditori, aveva ricevuto una proposta transattiva al 60% del credito durante il dissesto. Legittimamente, ha detto no, e il Comune, tornato in bonis si fa per dire, viste le premesse, ha dovuto sborsare la somma intera, quasi 300 mila euro. Ma non è finita. A quei 300mila euro si sono aggiunti gli interessi di mora. Un'altra vera e propria mazzata, ben 277 mila euro. Per evitare ulteriori e costose grane legali generate, è bene ricordarlo, dalle passate gestioni, il Comune ha dovuto patteggiare, riconoscendo altri 235mila euro alla ditta. Facendo due conti, arriviamo a un totale di 535 mila euro”. “Finiranno per pagare direttamente i contribuenti di Santa Marinella – conclude il sindaco - certo una parte, circa 180 mila euro, verrà spalmata sulle rate di un mutuo ventennale concesso dallo Stato per il dissesto. Ma i restanti 355 mila euro? Quelli saranno interamente a carico del bilancio 2025. Tradotto in termini spicci, o più tasse o meno servizi per i cittadini”.

