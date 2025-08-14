Tenta un furto in un convento ma, ricercato, viene arrestato. E’ accaduto ieri mattina quando la polizia è intervenuta per un tentativo di furto presso il Convento di San Bernardino in piazza della Morte a Viterbo.

Acquisita la descrizione del ladro, gli agenti delle unità motomontate dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato una veloce e incisiva battuta nelle strade del centro storico e sono riuscita a rintracciare in breve tempo l’autore del reato. Si tratta di un pregiudicato italiano 56enne, già autore di numerosi furti su tutto il territorio nazionale.

L’uomo, peraltro, si era già introdotto nei giorni scorsi all’interno della struttura religiosa, asportando denaro per un valore complessivo di oltre mille euro.

Da un successivo approfondimento è, inoltre, emerso che lo stesso risultava colpito da un ordine di carcerazione per scontare una condanna ad un anno di reclusione, per cui è stato arrestato e associato presso la locale casa circondariale “Nicandro Izzo”.