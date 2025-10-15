PHOTO
Furto questa notte notte ai danni della gioielleria Rotisciani, in via del Passetto, nel quartiere della Quercia. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 1,30.
Secondo quanto ricostruito i ladri sono riusciti a fondare i vetri blindati delle vetrine ea fare razzia di gioielli e preziosi.
La banda si sarebbe limitata a svaligiare gli oggetti in vetrina e non sarebbe entrata all'interno dell'esercizio dove c'era anche la cassaforte.
Ad agire sarebbero stati in tre, con il volto incappucciato come mostrerebbero i filmati del sistema di videosorveglianza acquisiti dagli investigatori.
L'allarme non sarebbe scattato. I ladri si sono poi dileguati con un bottino ancora da quantificare ma pare che il valore sia ingente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al vaglio, come detto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza.