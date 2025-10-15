Furto questa notte notte ai danni della gioielleria Rotisciani, in via del Passetto, nel quartiere della Quercia. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 1,30.

Secondo quanto ricostruito i ladri sono riusciti a fondare i vetri blindati delle vetrine ea fare razzia di gioielli e preziosi.

La banda si sarebbe limitata a svaligiare gli oggetti in vetrina e non sarebbe entrata all'interno dell'esercizio dove c'era anche la cassaforte.

Ad agire sarebbero stati in tre, con il volto incappucciato come mostrerebbero i filmati del sistema di videosorveglianza acquisiti dagli investigatori.