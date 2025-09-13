Anche in questo mese di settembre l’Associazione donatori volontari della polizia di Stato del Lazio, continua la sua missione di solidarietà verso le persone che ne hanno più bisogno e ha preparato un ricco calendario di donazioni del sangue, che ha interessato e interesserà numerose sedi della Polizia di Stato e di altre istituzioni in tutto il Lazio.

Con la collaborazione della Questura di Viterbo, l’Advps Lazio con il suo referente provinciale, Francesco Luigi Petito e con il fondamentale contributo dell’Assistente capo coordinatore della polizia, Itala Di Guida, ha organizzato nella giornata di venerdì una raccolta di sangue nelle adiacenze della questura, nel piazzale Romiti. È intervenuto il personale medico del centro trasfusionale dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, che a bordo di una loro autoemoteca, ha espletato le operazioni di donazione e ha assistito tutti i donatori intervenuti. La raccolta di sangue ha visto la partecipazione di numerose persone, molti curiosi che si sono fermati per chiedere informazioni sulle donazioni. L’associazione ringrazia le 16 persone che sono state idonee e hanno donato il proprio sangue, compiendo un alto gesto altruistico e di grande valore che potrà salvare la vita di tante persone. Molte di queste persone sono appartenenti alla polizia di Stato, che continua a dare il suo solidale e significativo contributo a questa importante causa, ma ha visto, anche, la partecipazione di alcuni nuovi e giovani donatori.