Due attività commerciali di Santa Barbara sono state visitate dai ladri mercoledì sera.

Secondo quanto si è appreso un gruppo di malviventi a spaccato le vetrine di un centro estetico e di un fornaio accanto per entrare negli esercizi e rubare.

Pare che abbiano utilizzato dei tombini. I residenti della zona hanno riferito di aver sentito un forte boato.

Una volta all’interno dei negozi, in via Lega dei Dodici Popoli, hanno messo tutto a soqquadro. Nel negozio di estetica avrebbero portato via il cassetto del registratore di cassa che, una volta svuotato, è stato abbandonato nel parcheggio.

Nel forno, invece, sono state rovesciate le bibite, consumato del cibo e danneggiato il registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini.

Il fatto non sarebbe nuovo. Due mesi fa un fatto analogo si è verificato ai danni di una pizzeria della zona. Residenti e commercianti parlano di una situazione diventata insostenibile.