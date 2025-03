Un 30enne è stato arrestato dopo aver picchiato la sua ex.

Il fatto è accaduto lunedì quando la polizia è intervenuta a Viterbo in soccorso della donna. La giovane ha lamentato agli agenti della volante di essere stata violentemente picchiata dal fidanzato, un 30enne di nazionalità tunisina.

Lo straniero, dopo un’accesa discussione avuta il giorno precedente, si è presentato alla sua porta bussando e pretendendo di entrare. La donna impaurita non ha aperto e ha chiamato immediatamente il numero unico di emergenza 112.

L’utenza telefonica era preallarmata per la presenza di una presunta vittima di violenze domestiche a seguito di episodi analoghi già avvenuti in passato. È stato quindi sufficiente uno squillo per inviare con urgenza la volante sul posto.

L’uomo nel frattempo aveva sfondato a calci la porta di ingresso dell’abitazione e colpito al volto la ex fidanzata con un violento schiaffo. I poliziotti hanno subito soccorso la vittima e tratto in arresto l’aggressore per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.