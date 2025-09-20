Il nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro e il Nucleo antisofisticazione e sanità di Viterbo hanno eseguito un servizio per il contrasto del lavoro nero e per la sicurezza alimentare nella filiera zootecnica, controllando una ditta a Viterbo attiva nella produzione di cibo per animali.

Da parte del Nil la ditta è stata oggetto di sospensione imprenditoriale, avendo riscontrato la presenza di tre operai in nero su sei e la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale. Accertata inoltre la mancata effettuazione dei corsi di formazione per il personale occupato. Elevate sanzioni amministrative per euro 17.300 e ammende pari a 4.200 euro.

Il Nas invece, ha rilevato l’omesso rispetto dei requisiti generali in materia di igiene, essendo state verificate carenze igieniche sanitarie e strutturali, nonché l’omessa applicazione dei sistemi di rintracciabilità, con la presenza di materie prime prive di etichettatura e tracciabilità, sequestrando 70 chili di merce alimentare.

Tale attività, oltre a dimostrare la sinergia tra le diverse articolazioni dell’Arma dei carabinieri, è in linea con le direttive dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui finalità sono anche quelle di cercare, attraverso i controlli, di prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro, prevenire comportamenti illeciti ai danni dei lavoratori.