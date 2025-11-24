Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la circonvallazione Almirante in direzione Santa Barbara.

Il fatto è accaduto intorno alle 17 quando due auto, un'Audi e un'utilitaria, poco prima dell'uscita per l'Ellera, in direzione del quartiere Santa Barbara, e l'utilitaria si è ribaltata sul fianco sinistro. Il giovane che era alla guida è rimasto incastrato nell'abitacolo. Liberato dai vigli del fuoco è stato affidato al 118. Sul posto anche la polizia locale. Il traffico è rimasto paralizzato. Il raccordo è stato chiuso temporaneamente da via Belluno e sulla rotonda dell'Ellera.