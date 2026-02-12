Gravissimo scontro questo pomeriggio lungo la Strada Teverina: un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 all’altezza del chilometro 2.

Per cause ancora in corso d’accertamento, tre auto: una Fiat 500, una Tiguan e un’Audi di grossa cilindrata, si sono scontrate. L’impatto è stato così violento che l’Audi si è ribaltata.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dell’Audi, Massimo Olimpieri di 68 anni. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto poco dopo. Ferite in maniera più lieve altre due persone che sono state portate in ospedale ma non sarebbero gravi, mentre una quarta è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Viterbo impegnati negli accertamenti utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, mentre il traffico è stato deviato.