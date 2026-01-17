Due persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto venerdì sera sulla Cassia Nord, all’altezza dell’uscita del Poggino

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 nei pressi del punto vendita Carabetta. Per cause ancora in corso d’accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e poi trasportato in ospedale due persone che sono rimaste ferite, di cui una in maniera più grave.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Presenti anche la polizia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a gestire la viabilità.

Durante le operazioni di soccorso, infatti, il traffico sulla via e nelle strade limitrofe ha subito forti ripercussioni con diverse code e rallentamenti.