Un cittadino tunisino è stato espulso da Viterbo e rimpatriato nel paese di origine, nell’ambito dell’operazione nazionale “Oscar 18”. Nei giorni scorsi la polizia di Stato lo ha prelevato dal carcere Nicandro Izzo dove stava scontando la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

L’accompagnamento alla frontiera è stato disposto sulla base della valutata pericolosità sociale del condannato, gravato da numerosi pregiudizi giudiziari e di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, e destinatario della misura alternativa alla pena detentiva dell’espulsione dal territorio dello Stato. L’espulsione, applicata dall’Ufficio di Sorveglianza con istruttoria curata dall’Ufficio Immigrazione della questura di Viterbo, è stata eseguita con scorta assicurata da operatori della polizia di Stato fino al Paese d’origine.