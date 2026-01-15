«L’istituzione della nuova Scuola elicotteri interforze a Viterbo è un traguardo di grande rilievo per il nostro territorio e per l’intero comparto Difesa». Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «L’ampliamento del 72° Stormo, che assume la guida del nuovo polo addestrativo per l’ala rotante - prosegue Rotelli - consolida la presenza dell’Aeronautica Militare a Viterbo, garantendo al contempo la continuità operativa e manutentiva anche sul sedime di Frosinone. Questa riorganizzazione risponde all’esigenza di rendere più efficiente e integrata la formazione delle Forze Armate, attraverso un centro unico, programmi condivisi e una gestione razionalizzata delle risorse. Un modello moderno e strategico, capace di generare benefici sul piano addestrativo, logistico e manutentivo, con potenziali sviluppi anche in ambito internazionale».

Rotelli sottolinea che «Viterbo, con la presenza della Scuola Marescialli e ora della Nse, conferma così il proprio ruolo centrale nella formazione militare italiana. È un riconoscimento che ci onora e che conferma quanto il nostro territorio possa rappresentare un punto di riferimento per innovazione, capacità e visione strategica nel campo della Difesa. Per questo, colgo l’occasione per ringraziare il Governo Meloni e il ministro Crosetto ed esprimere apprezzamento per la competenza e la dedizione con cui il generale Vestito, il colonnello Fiorini e il comandante Ricci hanno accompagnato questo importante percorso».