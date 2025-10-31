Paura questa sera per un incendio in una palazzina di via Po a Viterbo. Per cause in corso d'accertamento, la cucina di un appartamento al primo piano ha preso fuoco. Al momento del fatto la donna, che vive nell'appartamento da sola, non era in casa. L'allarme è stato dato dai vicini di casa. Sul posto sono giunte per prime due pattuglie della squadra volante che, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno evacuato la palazzina di 9 appartamenti che si era saturata di fumo e hanno portato in salvo una donna di 94 anni, invalida. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio limitando i danni. L'edificio non sarebbe inagibile.