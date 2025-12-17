CIVITAVECCHIA – «Ci sono momenti nella vita in cui la competenza professionale incontra l’umanità più autentica, trasformando un’esperienza difficile in un percorso di cura fatto anche di ascolto, attenzione e rispetto. È da questa consapevolezza che nasce il sentito ringraziamento rivolto al personale dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Un grazie speciale va ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari del reparto di Cardiologia e del Pronto Soccorso, così come al personale della Radiologia e a tutto lo staff coordinato dal dottor M. Caligi, per l’assistenza ricevuta con grande professionalità, competenza e profonda umanità.

Ogni gesto, ogni parola e ogni intervento hanno contribuito non solo alla cura clinica, ma anche a infondere serenità e fiducia in un momento delicato, dimostrando quanto il valore del servizio sanitario risieda anche nella capacità di prendersi cura della persona, oltre che del paziente.

Un riconoscimento doveroso a chi ogni giorno opera con dedizione, spesso lontano dai riflettori, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità.

Un ringraziamento sincero, che vuole essere anche un segno di stima e gratitudine per l’impegno quotidiano di chi fa della sanità una vera missione».

Cristina Bomboi