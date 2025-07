Quindici le sanzioni elevate in poco più di una settimana dall’entrata in vigore delle due ordinanze antibivacco e anti alcol. La polizia locale ha forniti i primi numeri dei controlli scattati la scorsa settimana.

Delle 15 sanzioni, 7 sono state elevate nella zona del Sacrario per bivacco e 8 in viale Trento per alcol.

Dall’entrata in vigore delle misure la polizia locale sta svolgendo una intensa attività di controllo in merito alla loro applicazione.

Lunedì pomeriggio, in particolare, la polizia locale è intervenuta in viale Trento dove ha proceduto a carico di un cittadino extra Ue per la violazione dell’ordinanza alcol.

L’uomo è stato sottoposto a fermo per l’identificazione essendo sprovvista di idonei documenti di identità.

«Il controllo serrato delle ordinanze antibivacco e antialcol sta portando già i primi risultati – ha commentato la sindaca Chiara Frontini - Dobbiamo proseguire su questa strada perché la domanda di sicurezza da parte dei cittadini non può essere ignorata ed è necessario che passi un messaggio chiaro: in città non c’è spazio per chi non rispetta le regole del vivere civile».

La sindaca ha quindi rivolto un ringraziamento «sincero al personale della polizia locale che sta dispiegando i massimi sforzi - ha sottolineato -per attuare questo importante obiettivo fissato dall’amministrazione. Per quanto riguarda l'episodio di lunedì a viale Trento - ha aggiunto - un ringraziamento anche ai carabinieri del Comando provinciale di Viterbo e all’ufficio stranieri della Questura per la collaborazione assicurata».

