Un arresto e una denuncia per detenzione abusiva di armi e due denunce per traffico illecito di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio dell’attività della polizia di Viterbo nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” che si è svolta su tutto il territorio nazionale. Attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella Tuscia l’operazione ha visto impegnati gli uomini dalla squadra mobile, con la partecipazione delle altre articolazioni della Questura. Sono stati effettuati numerosi controlli, diverse perquisizioni. Nel complesso sono state identificate 513 persone, controllati 245 veicoli, sequestrate 8 armi da fuoco, 50 grammi di cocaina, 720 grammi di eroina tagliata con diverse sostanze, un bilancino e la somma di 4.400 euro circa, quest’ultima provento di spaccio.

Un cittadino italiano, come detto, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e un altro è stato denunciato per lo stesso reato. Due uomini, invece, sono stati denunciati per traffico illecito di sostanze stupefacenti.