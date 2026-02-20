Si terranno oggi alle 10, nella chiesa parrocchiale di Grotte Santo Stefano, i funerali di Massimo Olimpieri, il 68enne morto giovedì scorso in un tragico incidente lungo la Teverina. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi tra cui l’auto di Olimpieri che si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Inutili i tentativi dei soccorritori, l’uomo è deceduto poco dopo essere stato estratto dalle lamiere della vettura. Nei giorni scorsi si è svolta l’autopsia che avrebbe escluso l’ipotesi di un malore. La morte sarebbe avvenuta a causa della violenza dell’impatto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, per ora contro ignoti.