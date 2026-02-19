ALLUMIERE – L'aula del Consiglio di Allumiere ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione delle ragazze e dei ragazzi che si sono distinti per gli eccezionali risultati accademici e scolastici conseguiti nell'ultimo anno. Un appuntamento che ormai rappresenta un punto fermo per la comunità, volto a valorizzare l'impegno, il sacrificio e il talento dei giovani cittadini. Una cerimonia tra istituzioni e famiglie. A fare gli onori di casa il sindaco Luigi Landi, affiancato da una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale. Presenti i delegati Carlo Cammiletti, Francesca Scarin, Romina Scocco e Alessia Brancaleoni, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni al percorso di crescita dei premiati. L'aula era gremita di genitori e parenti commossi, a sottolineare quanto il successo di un giovane sia spesso il risultato di un supporto corale da parte delle famiglie e dell'intero tessuto sociale del borgo. Riconoscimenti sono stati consegnati a studenti che hanno saputo trasformare la passione per lo studio in traguardi concreti, diventando un esempio per i propri coetanei.

Le giovani eccellenze collinari che sono state premiate sono: Andrea Vigellini, Lavinia Pinciarelli, Elisa Stefanelli, Nicole Sestili, Delia Mazzalupi, Camilla Minandri, Christian Bartoli, Eleonora Capuani, Arianna Mocci, Alessia Tartaglione e Gianmarco Lisi. «Vedere questi ragazzi raggiungere vette così alte è una speranza per il futuro di Allumiere - commentano dall'amministrazione comunale. Il loro merito non è solo un vanto personale, ma un valore aggiunto per tutta la nostra comunità». L’evento si è concluso con le foto di rito e un lungo applauso, siglando una giornata che resterà impressa nei ricordi dei giovani eccellenti e dei loro cari.

