Si addormenta e non risponde al telefono. La famiglia chiama la polizia che in casa gli trova la droga e lo arresta. Tutto è partito dalla chiamata dei familiari al 112 preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con l'uomo, 47enne, da diverso ore, nonostante si trovasse all'interno della propria abitazione, situata in una frazione del capoluogo. Sul posto sono si sono precipitate una volante della polizia e una squadra dei vigili del fuoco. Dopo ripetuti tentativi di bussare e suonare al campanello senza ottenere risposta, temendo per l'incolumità dell'uomo, gli operatori sono entrati nell'appartamento da una finestra del balcone posto al secondo piano. All'interno, hanno appurato che l'uomo stava bene. Ha giustificato la sua assenza dicendo di essersi addormentato e di aver consumato la droga alcuni giorni prima. Gli agenti hanno effettuato un controllo nell'abitazione e hanno trovato 6,9 grammi di cocaina e 2,5 grammi di hashish, suddivisi in dosi, oltre un materiale idoneo al confezionamento. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. La squadra volante ha controllato anche un ventunenne di origine pakistana che alla loro vista tentava di allontanarsi scavalcando una recinzione. Immediatamente fermato, è stato trovato in possesso di 3.6 grammi di cannabis. Successivamente, nel tentare la fuga, il giovane si è divincolato cercando di colpire i poliziotti. Bloccato, è stato condotto in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale è segnalato all'autorità amministrativa per il possesso dello stupefacente.