La polizia arresta spacciatori che nascondevano la droga nei vasi di viale Trento. In due distinte operazioni, la squadra mobile della questura di Viterbo ha bloccato tre pusher. Il primo arresto risale allo scorso 17 aprile quando è stato fermato un nigeriano sorpreso a vendere a un uomo una dose di eroina in viale Trento. Sabato scorso, nel corso di un altro servizio, invece, la polizia ha fermato per spaccio di stupefacenti due tunisini e ha sequestrato cocaina, hashish e denaro in contanti.

Nello specifico, gli uomini della squadra mobile hanno notato i due nordafricani che, dopo aver occultato la droga dietro alcuni vasi posti nella zona del teatro, si sono allontanati. Poco dopo, uno dei due è tornato a prelevare due dosi di cocaina, consegnandole a un uomo dietro la corresponsione di 100 euro.

Gli agenti hanno quindi controllato l’acquirente, trovandolo in possesso della droga appena acquistata.

Nel frattempo sono state recuperati altre 4 dosi di cocaina e 3 stagnole contenenti hashish nascoste dietro i vasi. I due spacciatori sono stati raggiunti e fermati.

Nei loro confronti è stata eseguita una perquisizione personale e domiciliare che ha portato al rinvenimento e al sequestro di 300 euro in contanti. I due stranieri, entrambi con precedenti di polizia, sono stati ristretti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza davanti all’autorità giudiziaria nel corso della quale è stato convalidato il provvedimento.