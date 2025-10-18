Incidente nella tarda mattinata di oggi all’uscita della superstrada a Viterbo Nord dove un’auto si è ribaltata. Il fatto è accaduto intorno alle 13 lungo la corsia di decelerazione.

La vettura, una Mercedes, si è cappottata, fermandosi sulla carreggiata all’altezza dello svincolo in direzione del centro commerciale di San Lazzaro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e per regolare la circolazione durante la rimozione del mezzo. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente che non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo.