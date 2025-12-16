Mamma e figlio sono stati investiti ieri sera in via Garbini da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Il fatto è accaduto intorno alle 19,30. I due sono stati soccorsi dal personale del 118 che li ha trasportati in ospedale in codice rosso. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno avviato le ricerche dell’investitore. Da quanto si è appreso, l’uomo in serata si è costituito presso il comando della polizia locale. L’automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso.

