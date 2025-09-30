E’ finita nel sangue una lite scoppiata nella notte tra sabato e domenica all’interno di un locale notturno nella zona industriale del Poggino. Secondo quanto si è appreso due uomini di origini rumene di 40 e 50 anni, pare appartenenti a gruppi rivali, assidui frequentatori del locale. Non si sa il motivo, forse ruggini precedenti, sta di fatto che è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto una decina di persone durante la quale un uomo avrebbe sferrato un pugno al volto del rivale con un bicchiere in mano. Quest’ultimo è rimasto ferito al mento, l’altro alla mano. Subito è intervenuto il personale di vigilanza del locale poi supportato dai poliziotti della squadra volante che hanno riportato la calma. L’uomo ferito al mento, pare in maniera seria, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale mentre l’altro sarebbe stato medicato sul posto.

Sono in corso le indagini della polizia per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause della rissa.