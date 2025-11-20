Concerto della banda musicale dell’Esercito italiano per aiutare l’associazione Beatrice onlus a raccogliere fondi per l’aiuto alle donne colpite da tumore al seno.

Ieri mattina, presso la sala consiliare del Comune di Viterbo, è stato presentato l’evento che si terrà giovedì 27 novembre alle 21 al teatro dell’Unione.

Sono già in vendita da ieri pomeriggio al teatro dell’Unione, a offerta libera, i biglietti per il concerto.

« Ringraziamo la banda musicale dell’esercito italiano – ha detto aprendo la conferenza stampa di presentazione l’assessore ai rapporti con le forze armate Giancarlo Martinengo – che ha abbracciato ancora la solidarietà con il concerto che si terrà il 27 novembre all’Unione. Serve fare squadra tra le istituzioni per aiutare chi è stata colpita da questa malattia: si può servire lo Stato anche in questo modo e l’esercito italiano è un esempio di dedizione in tal senso».

Maurizio Taffuri, comandante della Scuola allievi sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, ha quindi illustrato l’iniziativa che «si unisce alla promozione degli allievi a marescialli che ci sarà venerdì della prossima settimana. La durata del concerto sarà di 50 minuti e l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti. Ci saranno offerte libere che saranno interamente devolute all’associazione Beatrice onlus che si occupa di aiutare e assistere le donne colpite da tumore al seno».

La vicepresidente di Beatrice onlus, Donatella Salvatori, ha ringraziato l’Esercito e il Comune di Viterbo per l’interessamento e portato i saluti di tutte le donne che assiste la sua associazione. «Grazie da tutte le donne che hanno questa ferita che io porto dentro di me che qui le rappresento – ha detto Salvatori - La sanità pubblica non arriva ovunque e lo dico io che ho vissuto questa terribile esperienza come loro. Lavoriamo sempre per nuove progettualità e, tra queste, c’è l’agopuntura che sarà messa a disposizione delle donne colpite da tumore al seno che assistiamo. Un ulteriore modo per coccolarle». «Ringrazio chi ha organizzato questo evento – ha detto infine la sindaca di Viterbo Chiara Frontini -. Viterbo ha nella sua identità il legame con le forze armate. Abbiamo voluto replicare questo evento del concerto della banda dell’esercito per rinnovare la solidarietà e devo ringraziare l’assessore Giancarlo Martinengo per l’impegno profuso in tal senso».

Viterbo, storicamente legata al mondo militare, conferma quindi la sua solidarietà verso quelle donne sfortunate che, mediante l’associazione Beatrice onlus e tanta forza di volontà, lottano e stanno uscendo dalla piaga del tumore al seno.