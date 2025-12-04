Ispezione ieri mattina nel cantiere per la realizzazione del ponte ciclopedonale tra Santa Lucia e Santa Barbara. L’attività è stata eseguita dal gruppo interforze antimafia della provincia composto dalla Dia di Roma, dalla questura, dai carabinieri, dalla guardia di finanza e dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Viterbo. È stata disposta dal prefetto Pomponio ai sensi del codice delle leggi antimafia, che rientra tra le misure di controllo con l’obiettivo di garantire trasparenza e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, nell’ambito delle attività di verifica delle opere infrastrutturali realizzate con fondi pubblici.

Le verifiche hanno riguardato 12 lavoratori, 4 mezzi operativi e 5 ditte. E’ stata inoltre acquisita la documentazione relativa all’appalto e dai primi accertamenti non sarebbero emerse criticità sotto il profilo dell’antimafia. Gli esiti saranno comunque trasmessi alla Prefettura di Viterbo per i successivi approfondimenti.

“Con tale iniziativa - sottolinea la Prefettura - prosegue il lavoro dell’Ufficio territoriale del Governo a tutela di chi opera onestamente e della sana economia locale, contro ogni forma di condizionamento criminale”.