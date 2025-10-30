Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la Sammartinese, la strada che collega Viterbo a San Martino al Cimino.

Per cause ancora in corso d’accertamento un furgone e un’autovettura si sono scontrati. L’urto è stato molto violento ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

L’incidente è accaduto intorno alle 16. Per liberare il conducente del furgone che era rimasto incastrato tra le lamiere, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti in codice rosso all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Entrambi non sarebbero stati coscienti durante le operazioni di soccorso.

Sul posto hanno operato anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, supportati dalla volante della polizia.

Il traffico sulla strada ha subito rallentamenti e code.