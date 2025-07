Restano critiche le condizioni del pedone falciato domenica sulla Teverina. L’uomo, un 43enne originario di Tuscania, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 sulla rotatoria di Santa Barbara.

Secondo una prima ricostruzione il pedone sarebbe stato investito, per cause ancora in corso d’accertamento, da un settantenne alla guida di una Fiat Panda.

L’impatto è stato molto violento e le condizioni del 43enne sono apparse subito gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso.

Il 43enne è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Attualmente è in coma farmacologico.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’investimento.