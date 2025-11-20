Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa della Trinità a Viterbo, i funerali dell'avvocato Stefano Falcioni, morto mercoledì sera a causa di un malore improvviso. Aveva 69 anni. Penalista molto apprezzato e figura di spicco del foro viterbese, in oltre quattro decenni di professione, si era distinto per competenza, serietà e qualità umane. Di recente aveva seguito una delle vicende giudiziarie più delicate del territorio: era il legale di parte civile del consigliere comunale Marco Bruzziches e di sua moglie, Anna Maria Formini, nell'ambito dell'inchiesta sgorgata dalla più che nota “cena dei veleni”, in cui sono coinvolti la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini, indagati per minaccia a corpo politico.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione negli amici e colleghi e in quanti lo hanno conosciuto. Lascia la moglie e due figli.