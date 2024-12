I carabinieri hanno salvato una volpe che, travolta da un’auto, è stata ritrovata all’alba di qualche giorno fa riversa sul ciglio della strada, incapace di muoversi e visibilmente ferita. Gli automobilisti compassionevoli avevano chiamato immediatamente i carabinieri. I militari sono scesi dalla vettura e si sono avvicinati con cautela al malcapitato animale, provvedendo subito a contattare un veterinario specializzato per valutare le condizioni della volpe e pianificare un intervento tempestivo.

Questa non è l’unica avventura del genere vissuta dai Carabinieri del comando provinciale di Viterbo, negli ultimi mesi infatti, le segnalazioni di animali selvatici o da compagnia feriti in difficoltà, sono aumentate in maniera significativa.

Solo nell’ultima settimana, i carabinieri della provincia di Viterbo sono stati chiamati ad intervenire per investimenti di diverse specie autoctone, quali istrici, cinghiali, volpi, caprioli e rapaci. Ma anche animali da compagnia, cani e gatti, assolvendo ogni volta al delicato compito del salvataggio della fauna locale.

Grazie al costante addestramento e all'attenzione verso queste emergenze animali, i Carabinieri hanno sviluppato la capacità di intervenire rapidamente e con professionalità. Non solo si occupano del salvataggio, ma si prendono anche cura degli animali feriti fino a quando avranno recuperato la salute o potranno essere trasferiti in strutture specializzate.