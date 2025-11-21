I carabinieri hanno celebrato anche a Viterbo la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. Per l’occasione, nella chiesa della Santissima Trinità si è tenuta una cerimonia religiosa a cui hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose del territorio.

Nella sua omelia, il vescovo Orazio Francesco Piazza ha avuto parole di affetto nei confronti dei carabinieri e delle loro famiglie, con un commosso pensiero ai caduti, evidenziando il ruolo e la missione che l’Arma, con sacrificio, svolge a difesa delle comunità. Il comandante provinciale Alfredo Anto, nel suo saluto, ha ha voluto proprio sottolineare il valore della “fedeltà” che deve animare l’operato dei Carabinieri: fedeltà che significa saper tenere fede ai valori e agli ideali che hanno spinto ciascuno alla scelta di vita professionale fatta e che deve muovere tutti gli appartenenti all’Arma anche nei piccoli gesti quotidiani. Fedeltà che è coerenza, perseveranza, coraggio e impegno a onorare ogni giorno il giuramento prestato, anteponendo sempre il bene collettivo agli interessi personali anche a costo dell’estremo sacrificio, come insegna la memoria dei tanti carabinieri caduti.