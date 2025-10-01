VITERBO - Alla “Viterbo Half Marathon – Città dei Papi” c’erano anche loro: le instancabili volontarie dell’Associazione Beatrice, da sempre in prima linea nella sensibilizzazione e nella promozione della prevenzione oncologica. Con uno stand allestito nel cuore del Villaggio dello Sport, in piazza dei Caduti, hanno accolto i visitatori con sorrisi, materiale informativo e grande umanità, ricordando a tutti l’importanza della diagnosi precoce.

Un gesto semplice, ma potentissimo, che anticipa un altro appuntamento importante per la città: la “Camminata Rosa della Solidarietà”, in programma domenica 5 ottobre con partenza alle ore 9:30 da piazza del Gesù. Un’iniziativa aperta a tutti, pensata per coinvolgere la cittadinanza in un percorso di circa 4 chilometri. “La Camminata Rosa è un invito a unirsi in un gesto semplice ma significativo: camminare insieme per ricordare che la prevenzione può salvare la vita”, spiegano dall’associazione. Un messaggio forte, che trova nella partecipazione collettiva la sua forza più autentica.