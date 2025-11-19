Aveva un divieto di avvicinamento alla ex e ai luoghi frequentati dalla donna e aveva ottenuto l’affidamento in prova. Nonostante questo, l’uomo, pregiudicato straniero indagato per atti persecutori ai danni dell’ex compagna, non accettando la fine della relazione sentimentale, con il pretesto di incontrare i figli, si era recato presso l’abitazione della donna chiedendole in più occasioni di avere rapporti sessuali, minacciandola di portare via i figli, costringendola quindi a modificare il proprio stile di vita e causando alla stessa un grave e perdurante stato di ansia e di paura. Il magistrato di sorveglianza, valutando la grave situazione emersa nel corso delle indagini, ne ha disposto la sospensione con l’accompagnamento in carcere. Gli gli agenti della sezione reati contro la persona e fasce deboli lo hanno rintracciato e portato nel carcere di Mammagialla.

Gli agenti della squadra mobile, invece, hanno arrestato un 41enne pregiudicato di origini straniere condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.