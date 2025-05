Nell’ambito dei controlli della polizia locale, due persone sono state denunciate a piede libero. «Nel primo caso – spiega il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti – si tratta di un uomo di 48 anni, sorpreso alla guida di un veicolo con patente revocata nel 2023. L’uomo era stato già fermato e sanzionato lo scorso novembre dagli stessi agenti per guida con patente revocata e veicolo sprovvisto della copertura assicurativa. Gli accertamenti effettuati hanno confermato la reiterazione della violazione per guida con patente revocata nell'arco del biennio. E’ stato denunciato. Nel secondo caso – prosegue il comandante Vinciotti – durante un intervento su un sinistro stradale, la polizia locale ha denunciato un uomo per appropriazione indebita di un veicolo confiscato e ormai di proprietà dello Stato.

L’uomo guidava pur non avendo mai conseguito la patente di guida. Dagli accertamenti scaturiva un verbale di 5.100 euro”.

“La sicurezza è in cima alle priorità di questa amministrazione – afferma la sindaca Chiara Frontini –. Le attività di controllo svolte recentemente, che hanno portato alla denuncia dei due soggetti, testimoniano l’efficacia e la fermezza nel contrastare comportamenti scorretti e illegali. Continueremo a rafforzare le attività di controllo, in sinergia con le altre forze dell'ordine del territorio, affinché Viterbo possa essere un luogo più sicuro e rispettoso per tutti”.