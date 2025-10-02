Furti in appartamento e rapine il prefetto Pomponio mercoledì mattina ha convocato una riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle forze di polizia. L’incontro è avvenuto nell’immediatezza della rapina perpetrata la sera precedente ai danni dell’anziana in via della Mazzetta. L’attenzione si è concentrata anche sulla frazione di San Martino al Cimino e sui quartieri Grotticella e Roncone, i cui residenti hanno recentemente espresso disagio e preoccupazione per la ripresa degli episodi di furti tentati o consumati, in danno di alcune abitazioni.

Il prefetto ha sottolineato come la pronta convocazione della riunione rappresenti una prima immediata risposta del sistema di sicurezza, volto a rafforzare il presidio del territorio e a prevenire il verificarsi di ulteriori episodi. In tale ottica, è stato disposto il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di incrementare l’attività di prevenzione e la capacità di intervento da parte delle forze di polizia, facendo eventualmente convergere nelle zone interessate ulteriori rinforzi di personale.

Nel corso dell’incontro è emerso che, a fronte della riferita percezione di insicurezza, non si registra al momento un incremento significativo di denunce per furti in appartamento o rapine. È stato quindi rivolto un invito alla cittadinanza a collaborare attivamente con le istituzioni, segnalando tempestivamente ogni episodio o situazione sospetta, per consentire un’adeguata risposta operativa e una corretta. valutazione del fenomeno.