Intervento ieri sera dei vigili del fuoco in strada delle Pietrare per una fuga di gas.

L’allarme è scattato dopo le 20 quando i residenti della zona hanno segnalato un forte odore di gas provenire dai tombini. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici specializzati per cercare il punto esatto della perdita.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno chiuso temporaneamente la strada nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Armando Diaz e il parcheggio dietro la questura.