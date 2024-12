Fermato per un controllo cerca di disfarsi della droga gettandola dal finestrino.

E’ accaduto mercoledì sera quando la polizia ha arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 49enne italiano con numerosi precedenti penali.

In particolare, gli agenti della squadra mobile in servizio di pattuglia per le strade del capoluogo, hanno notato un uomo sospetto alla guida di un’autovettura e immediatamente hanno proceduto a fermarlo per un controllo di polizia.

Nel corso dell’operazione, come detto, l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro di forma circolare di colore bianco, lanciandolo dal finestrino del veicolo.

Il gesto non è sfuggito ai poliziotti che, dopo aver recuperato l’involucro, hanno appurato che si trattava di cocaina dal peso di 32 grammi e mezzo. Per questi motivi l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la sua abitazione per essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.