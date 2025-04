È stato notato in strada con un coltello in mano e ferite ai polsi e alle braccia.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri in via San Bonaventura, in pieno centro a Viterbo. I militari sono intervenuti ieri intorno a mezzogiorno su segnalazione dei passanti che hanno notato l’uomo in difficoltà. Pare, infatti, che nonostante il coltello non abbia brandito o minacciato i presenti.

L’uomo sarebbe affetto da problemi psichiatrici.

I militari, una volta accorsi sul posto e verificate le sue condizioni, hanno richiesto l’intervento del 118. I sanitari gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa per gli accertamenti del caso.

Da quanto si è potuto apprendere, fortunatamente, le sue ferite non sarebbero gravi.