È sottoposta alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ruba in un supermercato di Viterbo e finisce in carcere. La polizia venerdì scorso ha dato esecuzione alla misura nei confronti di una donna italiana. Gli investigatori della squadra mobile visionando le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno riconosciuto la persona quale autrice del furto e per questo l’autorità giudiziaria ha disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa con il conseguente ripristino della detenzione in carcere. La donna è stata rintracciata e associata alla casa circondariale di Civitavecchia.