Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati intensificati i controlli della polizia di Stato nel centro storico di Viterbo e in particolare nel quartiere San Pellegrino, dove negli ultimi giorni gli agenti della squadra mobile hanno portato a termine un mirato servizio che ha condotto all’arresto di due cittadini extracomunitari. Al termine di un’attività di appostamento e pedinamento nelle vie del quartiere, infatti, è stata eseguita una perquisizione domiciliare in un appartamento situato in quella zona dove sono stati rinvenuti, nella disponibilità di due cittadini egiziani di 24 e 21 anni, un quantitativo di sostanze stupefacenti pari a circa 170 grammi di hashish, trenta dosi di cocaina, una dose di eroina e materiale per confezionamento, oltre a più di cinquemila euro in contanti. Tutto è stato sequestrato in relazione alla presumibile attività di spaccio posta in essere dai due stranieri. Entrambi gli egiziani sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a seguito dell’udienza di convalida tenutasi davanti al gip presso il tribunale di Viterbo, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso le rispettive abitazioni.