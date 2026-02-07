Una donna su una sessantina d’anni è stata travolta e uccisa questa sera lungo la Cassia sud all’altezza di Ponte di Cetti, tra Viterbo e Vetralla.

Secondo quanto si è potuto apprendere la vittima, mentre camminava lungo la strada, è stata investita da una Fiat Panda, condotta da un giovane.

La donna, cadendo in seguito all’urto, sarebbe morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lei non c’era più nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso. La strada è stata chiusa per consentire tutti i rilievi dell’incidente e le operazioni del caso.