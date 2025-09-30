La polizia indaga sul decesso di una donna di 36 anni avvenuto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il fatto è avvenuto ieri mattina. Secondo quanto ricostruito la donna si è presentata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, pare accompagnata da un familiare, con perdite di sangue presumibilmente di origine ginecologica.

Pochi minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso ha perso conoscenza. Vista la gravità della situazione, è stata trasferita d’urgenza nel reparto di rianimazione dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla.

Purtroppo non ha più ripreso conoscenza e i medici non hanno potuto far altro che constarne il decesso. E’ stata allertata la polizia che poco dopo è giunta sul posto e ha avviato le indagini per risalire alle cause del decesso della giovane.

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo. La salma della donna, che non era della Tuscia ma viveva a Viterbo, è a disposizione del magistrato che potrebbe disporre l’autopsia.