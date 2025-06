Crolla il tetto di un edificio in piazza del Gesù, nel quartiere medievale di San Pellegrino. Questa mattina intorno alle 8,30 alcuni passanti hanno avvertito un forte boato seguito dall’alzarsi si una nuvola di polvere bianca.

Dato subito l’allarme sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco e la polizia di Stato. Sul posto si sono portati anche i sanitari del 118 ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione, il tetto intero di una palazzina che si affaccia sulla piazza, per cause ancora in corso d’accertamento ha ceduto implodendo su se stesso.

Al momento del crollo nessuno era presente nell’edificio. I vigili del fuoco hanno interdetto l’accesso alla palazzina e delimitato l’area della piazza interessata.