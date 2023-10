Mobilitazione delle edicole anche nella Tuscia per richiamare l’attenzione delle istituzioni e di tutti i soggetti interessati sulla grave crisi che attanaglia la categoria. A tal proposito gli edicolanti stanno mettendo in campo una serie di iniziative a cominciare dalla “Notte delle edicole”. L’appuntamento che si terrà il prossimo 17 ottobre in tutt’Italia con esercizi aperti oltre l’orario, a Viterbo si svolgerà presso l’edicola di Laura Ciula in piazza del teatro. «Dalle 20 noi edicolanti ci riuniremo qui dove inviteremo il Comune, i rappresentanti locali in Regione e i parlamentari della Tuscia - spiega Nicola Becattini, segretario provinciale e vice presidente nazionale del Si.Na.G.I., il sindacato nazionale edicolanti italiani che organizza la manifestazione - Vogliamo fare luce sulla nostra categoria che sta scomparendo sotto il silenzio generale». Il problema è noto: molte attività hanno già chiuso, altre sono a rischio, altre ancora più o meno provocatoriamente hanno avanzato la richiesta di cambio di destinazione d’uso. «Faremo le nostre proposte alla sindaca - prosegue Becattini - ai parlamentari chiederemo di farsi portavoce presso il sottosegretario per dare un aiuto concreto alle edicole». Becattini ricorda il bonus già a disposizione e la necessità che sia rinnovato, per esempio, il credito d’imposta. «Con quei 4mila euro - ricorda - molte edicole si sono salvate».

Precisa anche la richiesta alla Regione: «per una questione interna tra i distributori, alcuni paesi della Tuscia sono rimasti senza giornali e tutte le edicole hanno chiuso - dice Becattini - per questo chiederemo alla Regione un aiuto per portare i giornali in quei comuni». Il nodo vero, però, è anche un altro: i rapporti con gli editori. «Il contratto è scaduto nel 2019 - dice ancora il vice presidente SiNaGi -e gli agi non sono cambiati, anzi, con la defiscalizzazione si sono abbassati. E’ ora che gli editori facciano la loro parte».

Quella del 17 ottobre è una manifestazione propedeutica alla mobilitazione nazionale che si terrà il 21 novembre presso la Capranichetta a Roma.