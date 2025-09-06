È stato convalidato l'arresto di Baris Kaya e Abdullah Atik, i due turchi, di 22 e 25 anni, arrestati il ​​3 settembre in un b&b di via Casa di Santa Rosa, a ridosso del santuario. I due, assistiti dagli avvocati Cosimo Alvaro e Mario Angelelli, hanno fatto scena muta davanti al gip, Savina Poli, così come avevano fatto con il pm Massimiliano Siddi.

La gip si è riservata invece la decisione sulla richiesta della procura della custodia cautelare in carcere e su quella della difesa di alleggerimento della misura con i domiciliari o l'applicazione del braccialetto elettronico. Intanto proseguono le indagini della polizia per chiarire i contorni della vicenda. Baris Kaya e Abdullah Atik sono stati trovati armati di una pistola browning calibro 9 e una mitraglietta d'assalto Tokarev pronta per sparare.

I due sono accusati di detenzione illecita di armi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella che le armi servissero per il mercato nero e per incentivare un traffico non meglio precisato legato alla droga.

Sotto la lente degli inquirenti le chat dei telefoni dei due arrestati che potrebbero parlare per loro.